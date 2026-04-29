Falesia a rischio | chiusa la SP41 partono i lavori urgenti

Da mercoledì 29 aprile, la strada ex SP41 tra Giancola e Torre Testa è stata chiusa al traffico a causa di lavori urgenti sulla falesia. La chiusura è stata decisa per garantire la sicurezza e consentire l'intervento immediato sui rischi strutturali. Sono stati avviati gli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area, che rimarrà chiusa fino al completamento delle operazioni.

? Cosa sapere Chiusa la ex SP41 tra Giancola e Torre Testa per lavori urgenti da mercoledì 29 aprile.. Intervento con scogliera di massi per bloccare l'erosione della falesia e proteggere i residenti.. Domani, mercoledì 29 aprile 2026, i mezzi pesanti della municipalità inizieranno gli interventi urgenti sulla falesia tra Giancola e Torre Testa, bloccando la viabilità lungo l’ex strada provinciale 41 per proteggere la sicurezza dei cittadini. Il fenomeno erosivo che sta colpendo il tratto costiero di località Giancola–Torre Testa ha imposto decisioni drastiche per prevenire pericoli per la pubblica incolumità. A seguito di un’ordinanza del sindaco, è stata stabilita l’esecuzione immediata di opere strutturali volte a consolidare il piede della parete rocciosa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falesia a rischio: chiusa la SP41, partono i lavori urgenti Notizie correlate Maltempo a Tollo, partono i lavori urgenti: strade invase da fango e detritiSono partiti a Tollo i primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della viabilità comunale dopo i danni causati dal maltempo dei primi giorni... A8, stop notturno a Gallarate: chiusa l’uscita per lavori urgenti? Cosa sapere Chiusa uscita Gallarate su A8 in direzione Varese dalle 21 di mercoledì 29 aprile.