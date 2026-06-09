Un uomo coinvolto in violenze contro l’ex compagna e l’avvocatessa ha inviato un video dal carcere, chiedendo di parlare. La latitanza di cinque mesi si è conclusa con il suo arresto a Londra. Le accuse riguardano aggressioni e minacce rivolte alle due donne. La polizia ha notificato le misure cautelari. La procura ha avviato le indagini, mentre l’indagato si è rivolto ai media dal penitenziario.

Ancona, 9 giugno 2026 – Dopo la latitanza durata cinque mesi e il suo ritrovamento a Londra, Salvatore Giovanni Mario Del Campo ieri ha preso parte al processo dove è imputato per violenza privata nei confronti dell’avvocatessa che seguiva una causa civile contro di lui tutelando la ex compagna per questioni legate alla figlia minorenne. Il collegamento da Poggioreale. L’imputato, finito alla ribalta della cronaca per aver rotto il braccialetto elettronico, a settembre del 2025, quando si trovava ai domiciliari in misura cautelare in provincia di Siena (per stalking alla ex compagna osimana), si è collegato via video dal carcere di Poggioreale, dove era stato trasferito dopo l’estradizione, improvvisando un altro dei suoi show. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenze alla ex e all’avvocatessa, Salvatore Del Campo in video dal carcere: “Voglio parlare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sono distrutto, voglio…”. Beatrice massacrata di botte, le parole del papà dal carcereIl padre della bambina deceduta ha ricevuto la comunicazione ufficiale della morte della figlia mentre si trova in carcere.

Leggi anche: “Sono distrutto, voglio…”. Beatrice massacrata di botte, le parole del padre dal carcere

Argomenti più discussi: Violenze alla ex e all’avvocatessa, Salvatore Del Campo in video dal carcere: Voglio parlare; Agrigento al ballottaggio: tra richieste di arresto, centrodestra in difficoltà; Concerti Kanye West e Travis Scott annullati a Reggio Emilia, il sindaco: Ora rimborsare subito biglietti; Sindaci, ok al campo largo. Il centrodestra in Campania resta aggrappato ai civici.

Salvatore Del Campo non è più latitante: è stato arrestato nel Regno UnitoEra latitante da settembre, da quando si era strappato il braccialetto elettronico. Ma la fuga di Salvatore Del Campo, condannato in primo grado per stalking e lesioni nei confronti della ex, una ... rainews.it