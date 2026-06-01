Sono distrutto voglio… Beatrice massacrata di botte le parole del papà dal carcere
Il padre della bambina deceduta ha ricevuto la comunicazione ufficiale della morte della figlia mentre si trova in carcere. La bambina è stata vittima di violenza, con evidenti segni di percosse. Le autorità stanno indagando sulla causa del decesso. La famiglia ha espresso dolore attraverso una dichiarazione del padre, che si trova in stato di shock. La procura ha avviato un procedimento legale per chiarire le responsabilità.
La morte della piccola Beatrice ha avuto ripercussioni anche sul padre della bambina, che si trova detenuto e ha ricevuto in carcere la comunicazione ufficiale del decesso. A riferire il suo stato d’animo è l’avvocato Fabio Scaffidi Fonti, che ha descritto le condizioni emotive dell’uomo dopo aver appreso quanto accaduto. Secondo quanto riportato dal legale, la reazione del padre è stata riassunta in una richiesta precisa: «È distrutto e chiede soltanto di poter riabbracciare le sue bambine». La dichiarazione è stata resa dopo che all’uomo sono stati comunicati i dettagli della vicenda e gli aggiornamenti investigativi. Indagini sulla morte di Beatrice: l’ipotesi di maltrattamenti in ambito domestico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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