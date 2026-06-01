Ci sono notizie che non arrivano, piombano. E quando ti raggiungono nel posto più chiuso del mondo, fanno ancora più rumore. In queste ore, dentro una cella, un uomo ha ricevuto una comunicazione che gli ha tolto il fiato. E da lì, dicono, non ha smesso di ripetere una sola richiesta. Non è una frase ad effetto, non è una strategia: è un bisogno nudo, disperato. A raccontarlo è chi lo assiste legalmente, dopo l’ennesimo colpo in una vita già segnata. Sullo sfondo, una storia che sta scuotendo tutti: una bambina di due anni e un’inchiesta che parla di un contesto domestico che sarebbe stato un incubo. Il padre della piccola Beatrice si trova detenuto nel carcere di Valle Armea, a Sanremo, per una vicenda diversa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Beatrice.

© Caffeinamagazine.it - “Sono distrutto, voglio…”. Beatrice massacrata di botte, le parole del padre dal carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sono distrutto, voglio…”. Beatrice massacrata di botte, le parole del papà dal carcereIl padre della bambina deceduta ha ricevuto la comunicazione ufficiale della morte della figlia mentre si trova in carcere.

Massacrata di botte dal padre, è in fin di vita: il pestaggio sotto gli occhi della madreUna ragazza è stata picchiata dal padre davanti agli occhi della madre e ora si trova in ospedale in condizioni critiche.

Temi più discussi: Beatrice uccisa di botte, il dolore del papà in carcere: Sono distrutto, voglio solo riabbracciare le mie due figlie; Bambina morta a 2 anni a Bordighera, parla il padre biologico: Sono distrutto, voglio rivedere le mie figlie; Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera: Sevizie e maltrattamenti atroci, così si è arrivati alla svolta; Morte di Beatrice, il padre in carcere: È distrutto, vuole riabbracciare le figlie.

A Bordighera, Beatrice, 2 anni, è stata trovata morta in casa. Arrestato il compagno della madre; la madre è già in carcere. Foto dopo i pestaggi, video in cui sarebbe stata costretta a fumare, parole delle sorelline. Chi ha distrutto questa vita paghi fino in fondo. x.com

Beatrice uccisa di botte, il dolore del papà in carcere: Sono distrutto, voglio solo riabbracciare le mie due figlieÈ distrutto e chiede soltanto di avere la possibilità di poter riabbracciare le bambine. Con queste parole l'avvocato ... msn.com

Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera: Sevizie e maltrattamenti atroci, così si è arrivati alla svoltaArrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre Manuela Aiello, dopo l'analisi del suo cellulare. Il padre di Beatrice, in carcere per altri reati: Sono distrutto, voglio solo riabbracciare le mie fi ... corriere.it