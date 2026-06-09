In questo commento al Vangelo, don Luigi Maria Epicoco spiega qual è il vero significato dell’essere “sale della terra e luce del mondo”. Gesù esorta i suoi discepoli a essere sale della terra e luce del mondo. Il vero ruolo del cristiano è quello di dare sapore, senso e valore alla realtà compiendo opere buone. La fede non deve né essere occultata né ostentata, ma illuminare la vita altrui. Essere cristiani vuol dire testimoniare concretamente l’amore di Dio. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 9 giugno 2026: la missione concreta del cristiano

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