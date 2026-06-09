Vangelo del 9 giugno 2026 | la missione concreta del cristiano

Da lalucedimaria.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 giugno 2026, un commento al Vangelo si concentra sulla missione concreta del cristiano, spiegando il significato di essere “sale della terra e luce del mondo”. Don Luigi Maria Epicoco analizza come queste immagini rappresentino il ruolo pratico dei credenti nel contesto quotidiano. Viene sottolineato che il riferimento non è solo simbolico, ma indica un impegno attivo nel contribuire alla società attraverso azioni che riflettono i valori cristiani.

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In questo commento al Vangelo, don Luigi Maria Epicoco spiega qual è il vero significato dell’essere “sale della terra e luce del mondo”. Gesù esorta i suoi discepoli a essere sale della terra e luce del mondo. Il vero ruolo del cristiano è quello di dare sapore, senso e valore alla realtà compiendo opere buone. La fede non deve né essere occultata né ostentata, ma illuminare la vita altrui. Essere cristiani vuol dire testimoniare concretamente l’amore di Dio. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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