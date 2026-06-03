Vangelo del 3 giugno 2026 | la Resurrezione oltre la logica del possesso

Notizia in breve

Il 3 giugno 2026, nel Vangelo, si riflette sulla Resurrezione e sul suo significato, andando oltre la logica del possesso. Don Luigi Maria Epicoco commenta il dialogo tra Gesù e i sadducei, evidenziando come la resurrezione non sia solo un ritorno alla vita terrena, ma un evento che supera la comprensione umana. La riflessione si concentra sulla natura della vita dopo la morte, senza entrare in dettagli teologici, ma sottolineando la differenza tra il vivere terreno e quello eterno.