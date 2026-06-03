Vangelo del 3 giugno 2026 | la Resurrezione oltre la logica del possesso
Il 3 giugno 2026, nel Vangelo, si riflette sulla Resurrezione e sul suo significato, andando oltre la logica del possesso. Don Luigi Maria Epicoco commenta il dialogo tra Gesù e i sadducei, evidenziando come la resurrezione non sia solo un ritorno alla vita terrena, ma un evento che supera la comprensione umana. La riflessione si concentra sulla natura della vita dopo la morte, senza entrare in dettagli teologici, ma sottolineando la differenza tra il vivere terreno e quello eterno.
Commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco: la riflessione sul dialogo tra Gesù e i sadducei nonché sul reale significato della resurrezione. Dal dialogo tra Gesù e i sadducei si evidenzia il limite di una fede ridotta a calcolo umano, incapace di aprirsi al mistero. La loro domanda sulla resurrezione è provocatoria, ma Gesù ne ribalta la prospettiva scardinando ogni certezza materiale: la vita nuova non segue alcuna logica di possesso o di dinamiche terrene. Essa ci proietta invece in una realtà dove le relazioni non sono più dettate dal bisogno o dal diritto, ma dall’appartenenza gratuita all’eternità del Padre. In quel tempo, vennero... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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