A Pescara, sul palco del porto, si stanno preparando a esibirsi cento musicisti appartenenti alla Biggest Combat Band. La formazione si riunisce per una serata dedicata al rock, con l’obiettivo di proporre una scaletta di brani classici reinterpretati in modo originale. La presenza così numerosa di artisti richiede un’organizzazione accurata, anche per garantire l’armonia tra i diversi strumenti. L’evento coinvolge musicisti di varia provenienza e si svolgerà in una location all’aperto, con accesso aperto al pubblico.

? Domande chiave Come faranno cento musicisti a coordinarsi sul palco del porto?. Quali classici rock verranno reinterpretati in questa scaletta speciale?. Perché la band ha scelto proprio un brano di Battiato?. Cosa cambierà nel sound del gruppo con questa nuova evoluzione?.? In Breve Celebrazione degli otto anni di attività live della Biggest Combat Rock Band.. Repertorio include classici ACDC, Nirvana, Ramones e Beastie Boys.. Novità stilistica con cover dei Subsonica del brano di Franco Battiato.. Evento si terrà il 26 luglio 2026 presso l'Arena del Porto Turistico.. Il 26 luglio 2026 l’Arena del Porto Turistico di Pescara ospiterà un evento musicale senza precedenti, con la Biggest Combat Rock Band pronta a celebrare otto anni di attività live sul lungomare pescarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, 100 musicisti sul palco: il rock della Biggest Combat Band

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