Ufficio Carte di Identità apertura straordinaria degli uffici

Gli uffici per il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche a Nocera Inferiore saranno aperti in orari straordinari. Questa apertura straordinaria si svolgerà in due date specifiche, per permettere ai cittadini di ottenere o aggiornare la propria CIE. Le modalità e gli orari precisi non sono stati ancora comunicati. L’iniziativa mira a facilitare le pratiche per i cittadini coinvolti.

Per consentire ai cittadini di procedere con il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), sono previste due aperture straordinarie dell’Ufficio Carte d’Identità a Nocera Inferiore.Le dateI giorni sono i seguenti: Sabato 13 giugno 2026, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e Sabato 27 giugno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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comunali, sabato 18 aprile apertura straordinaria dellUfficio anagrafe alla Sesta Porta

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Patente senza carta d’identità? reddit

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