Carta d’identità elettronica apertura straordinaria degli uffici anagrafe a Rimini

Sabato 6 giugno, le sedi anagrafiche di Rimini saranno aperte dalle 8 alle 12 solo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. L’apertura straordinaria riguarda esclusivamente questa attività.

Sabato 6 giugno, dalle ore 8 alle ore 12, le sedi anagrafiche del Comune di Rimini osserveranno un'apertura straordinaria dedicata esclusivamente al rilascio della Carta d'Identità Elettronica. Il servizio è riservato ai cittadini residenti a Rimini che sono ancora in possesso della carta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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comunali, sabato 18 aprile apertura straordinaria dellUfficio anagrafe alla Sesta Porta

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