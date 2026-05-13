Apertura straordinaria degli Uffici anagrafe per il rilascio della carta d' identità elettronica

Sabato 23 maggio, gli Uffici anagrafe del Comune di Pisa saranno aperti in modo straordinario dalle 8.30 alle 18.30. L’obiettivo è effettuare il rinnovo della carta d’identità cartacea in favore della versione elettronica, nota come CIE. Questa apertura straordinaria permette ai cittadini di recarsi agli uffici per completare la procedura di rilascio o sostituzione della carta. L’iniziativa si inserisce nel processo di transizione verso le carte di nuova generazione.

Sabato 23 maggio, dalle ore 8.30 alle 18.30, è in programma una nuova apertura straordinaria degli Uffici anagrafe del Comune di Pisa, finalizzata alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la carta d’identità elettronica (CIE). Per l’intera giornata saranno aperte la sede Anagrafe.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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#Servizi comunali, sabato 18 aprile apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe alla Sesta Porta

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