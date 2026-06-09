Un uomo di 31 anni è stato ucciso durante la notte nel quartiere Castellaccio. È stato colpito alla testa e a una gamba con colpi di pistola. La scena si è svolta nel silenzio del quartiere collinare, con il corpo trovato in strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Livorno, 9 giugno 2026 – La quiete della frazione collinare del Castellaccio, alle porte di Livorno, è stata sconvolta intorno alla mezzanotte di domenica, da un delitto efferato: un uomo di origine turca di 31 anni, richiedente asilo, residente nel territorio livornese, è morto per ferite da arma da fuoco. Forse gli hanno sparato intorno alle 23, ma è stato trovato riverso in una pozza di sangue verso la mezzanotte in un parcheggio, in paese, da due ragazzi e una ragazza che erano a cena in un ristorante al Castellaccio. A fine serata tornando al parcheggio in via di Quercianella, si sono trovati davanti all’uomo agonizzante. Spaventati hanno bussato alla prima porta che hanno trovato. Ha aperto un residente della frazione che informato della tragica scoperta ha chiamato il 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso di notte a colpi di pistola: delitto al Castellaccio, 31enne colpito alla testa e a una gamba

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