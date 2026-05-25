Colpi di pistola nella notte in via La Lumia ferita alla testa una giovane

Nella notte, intorno alle 3, in via La Lumia si sono uditi colpi di pistola. Una giovane è rimasta ferita alla testa durante una rissa all'angolo con via Quintino Sella, vicino a un locale. La lite sarebbe degenerata in sparatoria, generando panico tra i presenti. Non ci sono ancora dettagli su eventuali arresti o altri feriti. La zona è stata isolata dagli agenti per i rilievi.

Si torna a sparare in via La Lumia. Momenti di panico questa notte, intorno alle 3, all'angolo con via Quintino Sella, vicino al locale Berlin, dove una violenta rissa sarebbe degenerata e sarebbero stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco. A rimanere ferita, raggiunta da un proiettile, è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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