Livorno 31enne ucciso a colpi d’arma da fuoco alla testa

Nella notte tra il 7 e l’8 giugno, a Livorno, un uomo di 31 anni è stato colpito alla testa da diversi colpi d’arma da fuoco. È stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e successivamente è deceduto. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e identificare eventuali responsabili. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi o sui sospetti coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima è morta in ospedale dopo il trasporto d’urgenza. Tragedia nella notte a Livorno, 7 e 8 giugno, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco alla testa. La vittima era stata soccorsa in gravi condizioni e trasferita d’urgenza in ospedale, ma i tentativi dei medici di salvarlo si sono rivelati inutili. Il ritrovamento in un parcheggio nella zona del Castellaccio. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo, di origine turca, è stato rinvenuto poco dopo la mezzanotte all’interno di un parcheggio situato lungo la via di Quercianella, nella località collinare del Castellaccio, alle spalle della città di Livorno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Livorno, un 31enne ucciso in un parcheggio con colpi di pistolaUn uomo di 31 anni, di origini turche, è stato colpito a morte con diversi colpi di pistola in un parcheggio a Livorno durante la notte.

Temi più discussi: Omicidio al Castellaccio: 31enne ucciso a colpi di pistola; Omicidio a Livorno, ucciso a 31 anni in un parcheggio al Castellaccio; Livorno si sveglia con un morto ammazzato: ucciso a colpi di pistoia un 31enne di origine turca; Coltellata al collo, 18enne colombiano uccide il vicino di casa.

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