Un minicamp di basket dedicato ai ragazzi autistici si svolge a Chiesina. L’evento coinvolge diverse associazioni che collaborano per creare un ambiente sicuro e protetto. Il progetto mira a modificare l’approccio sportivo, adattandolo alle esigenze dei partecipanti. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali modifiche specifiche o sui partner coinvolti. La partecipazione è rivolta ai giovani con diagnosi autistica, con un focus su attività sportive inclusive.

? Punti chiave? In Breve Il basket per tutti: il camp di Chiesina Uzzanese apre le porte al divertimento inclusivo. Il campo sportivo Cesare Rubini di Chiesina Uzzanese ospiterà sabato 13 e domenica 14 giugno il minicamp di basket denominato Tutti a Canestro. L’iniziativa è interamente dedicata ai ragazzi autistici e punta a creare un ambiente sicuro e stimolante per la pratica sportiva. Questo appuntamento arriva dopo il grande successo della manifestazione Disabile chi?, che ha trasformato il borgo in un modello nazionale di partecipazione e inclusione sociale. L’evento si concentrerà sulla condivisione e sul divertimento attraverso attività sportive coordinate. Per l’organizzazione di queste due giornate collaborano diverse realtà del territorio, tra cui l’ASD Liba Italia e Shoemakers Overlimits. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tutti a Canestro: il minicamp di basket per ragazzi autistici

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