Vandali al campo di basket | ignoti sradicano il canestro

Al campo di basket situato in via Napoli a Nocera Inferiore, alcuni sconosciuti hanno danneggiato la struttura sradicando il canestro. L’episodio si è verificato negli ultimi giorni, lasciando il campo inutilizzabile e senza il supporto per le attività sportive. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre i residenti segnalano l’episodio alle forze dell’ordine. La zona si trova sotto osservazione per prevenire ulteriori atti vandalici.

Vandali al piccolo campo di basket a Nocera Inferiore, in via Napoli. Ignoti, appena qualche giorno fa, hanno arrecato danni alla struttura, sradicando il canestro. Il commento del sindaco“Ancora una volta, atti vandalici. Noi continueremo - spiega il primo cittadino Paolo De Maio - a prendercene. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Basket, Benacquista Latina al cardiopalma: canestro vincente a due secondi dalla fineCosì i nerazzurri vincono a Imola la nona partita consecutiva (83-84 il risultato finale) e salgono al secondo posto in classifica Una partita al... Basket, notte magica per la Dole: Tomassini segna il canestro della vittoria ed è in finale di Coppa ItaliaLa Dole Rimini raggiunge la Tezenis Verona ed è la seconda finalista della Coppa Italia Lnp. Temi più discussi: Vandali al Campo scuola, danni al chiosco bar e forzati i distributori di bevande; Campo da calcetto, vandali scatenati alla Baraccola: porte scardinate, l’impianto fuori uso; Besano, vandali al centro sportivo: Presentatevi o vi denunciamo; Vetri spaccati ed estintori svuotati: nuovo blitz dei vandali nella scuola dell'Eur. Lezioni sospese. Vandali al Campo scuola Pippo Di Natale: danneggiato il chiosco bar e forzati i distributori di bevandeAmara sorpresa questa mattina all’apertura del campo scuola Pippo Di Natale. La notte scorsa ignoti si sono introdotti all’interno dell’impianto sportivo pubblico, danneggiando il chiosco bar, forse ... siracusaoggi.it Siracusa, vandali al campo scuola Pippo Di Natale: danneggiati bar e distributori automaticiRaid vandalico nella notte al campo scuola di Siracusa, dove ignoti hanno preso di mira alcune strutture interne. Secondo quanto denunciato da Giuseppe Gibilisco, capo di Gabinetto del Comune, i vanda ... siracusanews.it Un insulto alla memoria. A Superga vandali danneggiano il totem che ricorda la tragedia del Grande Torino - facebook.com facebook Superga, vandali danneggiano il totem che racconta la storia del Grande Torino x.com