Donald Trump ha ordinato a Netanyahu di fermare i raid contro Teheran, ma l’alleato ha comunque bombardato l’Iran dopo aver accettato l’ordine al telefono. Non sono stati forniti dettagli sul momento o sulle modalità dell’attacco. Trump ha ripetuto pubblicamente che gli Stati Uniti sono tornati sulla scena mondiale e che l’esercito americano è diventato una macchina da guerra efficiente sotto la sua guida.

Donald Trump continua a ripetere, nei suoi quotidiani show mediatici, che con lui gli Stati Uniti sono tornati sul tetto del mondo e che sotto la sua guida l’esercito americano è diventato una macchina da guerra perfetta. Peccato che molte delle dichiarazioni con cui cerca di mostrare i muscoli al resto del pianeta, dopo una prima fase del mandato in cui diversi leader sembravano avergli dato credito, stiano progressivamente scontrandosi con una realtà che le smentisce. L’aspetto più sorprendente è che il presidente che avrebbe dovuto rilanciare l’America appare invece sempre più in balia degli eventi e incapace di uscire dalle difficoltà che si trova ad affrontare. Ma c’è di più. In questo progressivo indebolimento della capacità persuasiva degli Stati Uniti, un ruolo centrale lo sta giocando il suo principale alleato: il premier israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump ordina a Netanyahu di fermare i raid contro Teheran. Al telefono Bibi accetta, ma poi bombarda l’Iran

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Trump estalla contra Netanyahu y frena ataque de Israel a Beirut / La Opinión

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