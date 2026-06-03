Donald Trump ha criticato pubblicamente il primo ministro israeliano, definendolo “pazzo” a causa degli attacchi contro Beirut. Nonostante le sue parole, il governo israeliano continua a condurre raid sul Libano. La discussione tra i due leader si inserisce in un quadro di tensioni e operazioni militari nella regione, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali nelle strategie adottate.

Stai a vedere che Donald Trump ha compreso che uno dei principali ostacoli alla pace in Medio Oriente potrebbe essere Benjamin Netanyahu. A suggerirlo sono le parole pronunciate dallo stesso presidente statunitense durante un’intervista a Pod Force One, il podcast condotto da Miranda Devine. Trump ha infatti raccontato di aver avuto una telefonata particolarmente dura con il premier israeliano, arrivando ad apostrofarlo con una frase eloquente: “Sei fottutamente pazzo”. Una conversazione i cui contenuti erano stati anticipati da Axios e che da Tel Aviv era stata inizialmente ridimensionata, con la smentita di insulti o offese. L’episodio sembra però confermare una crescente distanza tra Washington e Israele a causa dei continui raid dell’Idf in Libano, ritenuti da Trump un potenziale ostacolo alle trattative di pace con l’Iran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump scarica Bibi per gli attacchi a Beirut: “Sei pazzo”. Ma Netanyahu non ferma i raid sul Libano

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Trump Tries to Secure Lebanon Ceasefire as Netanyahu Warns of Attack on Beirut Terror Nests

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