Nelle ultime ore, due impianti petroliferi in Iran sono stati colpiti da attacchi aerei, pochi giorni dopo un episodio analogo avvenuto a metà marzo. Nonostante i negoziati in corso, le operazioni militari hanno coinvolto obiettivi strategici nel settore energetico. Le autorità israeliane non hanno ancora confermato ufficialmente la responsabilità, mentre le dichiarazioni di un ex presidente statunitense accusano Teheran di essere coinvolta. Tuttavia, il blocco delle trattative è ancora attribuito alle posizioni di un leader politico locale.

Era già accaduto il 18 marzo. Quel giorno la Israeli Air Force aveva attaccato il polo petrolchimico di South Pars, nel sud dell’Iran. Il raid aveva segnato un salto di qualità nel conflitto perché la prima volta dal 28 febbraio era stata colpita un’ infrastruttura strategica. Snodo cruciale per l’ equilibrio energetico mondiale, la Pars Special Economic Energy Zone di Asaluyeh, affacciata sul Golfo Persico, ospita decine di impianti che trasformano sottoprodotti del gas naturale (etano, propano, butano) in prodotti destinati all’esportazione. Questi impianti sfruttano il gigantesco giacimento South Pars – il più grande del mondo con una superficie di 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Israele bombarda 2 poli petroliferi nel pieno dei negoziati: Trump accusa Teheran, ma a ostacolare la tregua è ancora Netanyahu

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L’ultima sfida di Trump all’Iran: “Accordo entro stasera o rado al suolo tutto”, la tregua slitta ancora. Teheran risponde con dieci punti “massimalisti”, Donald: “Giù ponti e industrie in 4 ore” La deadline scade stanotte. Di Roberto Festa x.com