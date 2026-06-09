Truffe online e cybersecurity Patto tra Università e Polizia

Una nuova collaborazione tra università e forze dell’ordine mira a combattere le truffe online e i crimini informatici. Le istituzioni condividono dati strategici, coordinano le risposte alle emergenze digitali e sviluppano strumenti tecnologici avanzati. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza digitale e migliorare le capacità di intervento contro le minacce informatiche. La partnership si concentra sulla prevenzione e sulla gestione delle frodi online.

Prevenire e contrastare i crimini informatici grazie alla condivisione di informazioni strategiche, alla gestione coordinata delle emergenze cyber e allo sviluppo di strumenti innovativi per la protezione delle infrastrutture digitali, tanto pubbliche quanto private. Sono solo alcune delle finalità previste dal protocollo d’intesa rinnovato ieri dal dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica della polizia di Stato e dall’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. Il documento intende facilitare lo scambio tempestivo di informazioni su minacce, vulnerabilità e incidenti informatici. Oltre a creare canali di comunicazione dedicati per la gestione delle crisi, identificare e analizzare attacchi informatici ai sistemi universitari e avviare una collaborazione operativa nella tutela della sicurezza delle reti e dei dati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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