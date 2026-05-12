Criminalità moderna e truffe online | Nicola Gratteri indica la rotta agli specialisti della Polizia Postale

Nel pomeriggio di ieri, il procuratore capo di Napoli ha tenuto un incontro con gli allievi del Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena. Durante l'incontro, ha parlato delle evoluzioni della criminalità organizzata, con particolare attenzione alle truffe online e alle minacce digitali. Ha sottolineato l’importanza di aggiornare le competenze delle forze di polizia per contrastare efficacemente i nuovi metodi utilizzati dai criminali.

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