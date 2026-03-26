Truffe online l’allarme della Polizia | Sempre più sofisticate colpiscono giovani e anziani

La Polizia ha segnalato un incremento nella complessità delle truffe online, che colpiscono sia giovani che anziani. Sebbene il numero di casi non sia in aumento, le tecniche utilizzate sono diventate più raffinate e difficili da individuare. Le autorità invitano alla massima attenzione e a adottare misure di prevenzione per evitare di cadere nelle trappole digitali.

Dalla sezione cyber sicurezza di Parma: SMS falsi, spoofing e criptovalute tra i raggiri più diffusi. "Mai cliccare sui link, verificare sempre dai canali ufficiali" Non aumentano nel numero, ma diventano sempre più evolute e difficili da riconoscere le truffe online. A lanciare l’allarme è Giuliana Pavia, responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Parma, che descrive - sollecitata da Radio Bruno - un fenomeno in continua trasformazione. Oggi - spiega - le truffe partono quasi sempre da tecniche di ingegneria sociale: SMS, email o messaggi che sembrano arrivare da banche o servizi ufficiali, ma che nascondono tentativi di frode. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Truffe online, l’allarme della Polizia: "Sempre più sofisticate, colpiscono giovani e anziani" Articoli correlati Truffe sempre più sofisticate: raggiri a nome del Comune di UdineMessaggi apparentemente ufficiali, riferimenti puntuali a uffici e personale comunale e la richiesta di un pagamento urgente. Leggi anche: Anziani sempre più online, l’allarme sulle nuove solitudini digitali: “il gioco può ricostruire comunità reali” Tutto quello che riguarda Truffe online Temi più discussi: Scam checker gratuito con AI: come riconoscere phishing e truffe online; Poggibonsi: allarme truffe! Malviventi senza scrupoli ‘colpiscono’ con una mail; Truffa su WhatsApp con falsi preventivi dentistici: l’allarme di DentalPro; Tessera sanitaria, false email sul rinnovo: le istruzioni per difendersi dalla truffa. Consob oscura 9 siti abusivi: allarme truffe finanziarie online e trading illegaleLa Consob intensifica i controlli: nel mirino piattaforme di investimento non autorizzate e profili social, sempre più sofisticate le frodi con l’uso dell’intelligenza artificiale. wallstreetitalia.com Truffe sui cellulari in aumento. Anziani a lezione per difendersiSicurezza. L’incontro venerdì pomeriggio, con il capitano della Guardia di Finanza e un esperto. «In città diversi casi di persone che hanno perso notevoli risparmi a causa delle frodi online» ... laprovinciadicomo.it Attenzione truffe online comprare solo su siti verificati - facebook.com facebook La nuova frontiera delle truffe online, presidente di banca clonata con l’Ia x.com