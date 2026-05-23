Tentano la truffa del finto operatore Nexi ma chiamano Luca Russo il re delle indagini informatiche e stavolta finiscono in trappola Ecco come potete difendervi VIDEO
Due persone hanno tentato di truffare un individuo fingendosi operatori di Nexi, ma sono state intercettate da un esperto di indagini informatiche. L’uomo, noto come Luca Russo, ha aiutato a evitare la trappola. I truffatori avevano cercato di convincere la vittima a effettuare un bonifico di migliaia di euro, sostenendo che si trattava di una spesa sospetta. La scena è stata documentata in un video che spiega come difendersi da questi tentativi.
ANCONA - Pensavano di aver trovato l’ennesima vittima da terrorizzare con la classica storia del bonifico sospetto con migliaia di euro pronti a prendere il volo dal conto corrente per spese mai effettuate. Peccato che dall’altra parte del telefono ci fosse Luca Russo, conosciuto nelle Marche come uno dei massimi esperti informatici e collaboratore della Procura di Ancona e di diverse procure italiane. Il risultato? Una telefonata surreale, che si è trasformata in una trappola per gli stessi truffatori, filmata e pubblicata sui profili social del cyberdetective. L’sms choc: «Tentato prelievo da quasi 5mila euro» Tutto inizia con il solito schema ormai tristemente noto, spesso utilizzato per colpire soprattutto gli anziani. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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