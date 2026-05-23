Due persone hanno tentato di truffare un individuo fingendosi operatori di Nexi, ma sono state intercettate da un esperto di indagini informatiche. L’uomo, noto come Luca Russo, ha aiutato a evitare la trappola. I truffatori avevano cercato di convincere la vittima a effettuare un bonifico di migliaia di euro, sostenendo che si trattava di una spesa sospetta. La scena è stata documentata in un video che spiega come difendersi da questi tentativi.

ANCONA - Pensavano di aver trovato l’ennesima vittima da terrorizzare con la classica storia del bonifico sospetto con migliaia di euro pronti a prendere il volo dal conto corrente per spese mai effettuate. Peccato che dall’altra parte del telefono ci fosse Luca Russo, conosciuto nelle Marche come uno dei massimi esperti informatici e collaboratore della Procura di Ancona e di diverse procure italiane. Il risultato? Una telefonata surreale, che si è trasformata in una trappola per gli stessi truffatori, filmata e pubblicata sui profili social del cyberdetective. L’sms choc: «Tentato prelievo da quasi 5mila euro» Tutto inizia con il solito schema ormai tristemente noto, spesso utilizzato per colpire soprattutto gli anziani. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tentano la truffa del finto operatore Nexi, ma chiamano Luca Russo (il re delle indagini informatiche) e stavolta finiscono in trappola. «Ecco come potete difendervi». VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tentano la truffa del finto operatore Nexi, ma chiamano Luca Russo (il re delle indagini informatiche) e stavolta finiscono in trappola. «Ecco come potete difendervi»ANCONA - Pensavano di aver trovato l’ennesima vittima da terrorizzare con la classica storia del bonifico sospetto con migliaia di euro pronti a...

Attenti alla "truffa del finto operatore": così tentano di rubare i dati di luce, acqua e gasOndata di chiamate sospette tra Forlì e Cesena: i truffatori usano il nome dell’associazione per rubare i codici di luce e gas.

L'analista forense Luca Russo intrappola il falso operatore Nexi, ecco come ha fattoANCONA - Pensavano di aver trovato l’ennesima vittima da terrorizzare con la classica storia del bonifico sospetto con migliaia di euro pronti a prendere il volo dal conto corrente per ... corriereadriatico.it

Tentano la truffa del finto operatore Nexi, ma chiamano Luca Russo il re delle indagini informatiche e stavolta finiscono in trappola. Ecco come potete difenderviANCONA - Pensavano di aver trovato l’ennesima vittima da terrorizzare con la classica storia del bonifico sospetto con migliaia di euro pronti a prendere il volo dal conto corrente per ... corriereadriatico.it