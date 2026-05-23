Tentano la truffa del finto operatore Nexi ma chiamano Luca Russo il re delle indagini informatiche e stavolta finiscono in trappola Ecco come potete difendervi

Da corriereadriatico.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un tentativo di truffa è stato sventato quando i truffatori, fingendosi un operatore Nexi, hanno chiamato una persona. La vittima ha contattato un esperto di indagini informatiche, che ha intercettato la comunicazione e ha bloccato l'operazione fraudolenta. I truffatori avevano cercato di convincere la vittima a credere in un bonifico sospetto di migliaia di euro, ma sono stati intercettati prima di poter agire.

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ANCONA - Pensavano di aver trovato l’ennesima vittima da terrorizzare con la classica storia del bonifico sospetto con migliaia di euro pronti a prendere il volo dal conto corrente per spese mai effettuate. Peccato che dall’altra parte del telefono ci fosse Luca Russo, conosciuto nelle Marche come uno dei massimi esperti informatici e collaboratore della Procura di Ancona e di diverse procure italiane. Il risultato? Una telefonata surreale, che si è trasformata in una trappola per gli stessi truffatori, filmata e pubblicata sui profili social del cyberdetective. L’sms choc: «Tentato prelievo da quasi 5mila euro» Tutto inizia con il solito schema ormai tristemente noto, spesso utilizzato per colpire soprattutto gli anziani. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

tentano la truffa del finto operatore nexi ma chiamano luca russo il re delle indagini informatiche e stavolta finiscono in trappola ecco come potete difendervi
© Corriereadriatico.it - Tentano la truffa del finto operatore Nexi, ma chiamano Luca Russo (il re delle indagini informatiche) e stavolta finiscono in trappola. «Ecco come potete difendervi»
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