Sono stati avviati tre interventi strategici per migliorare la mobilità ferroviaria tra la fascia transfrontaliera Sondrio e i Grigioni. Lo studio si concentra su interventi infrastrutturali e di rete per potenziare i collegamenti tra le due regioni. La proposta prevede lavori di ammodernamento e potenziamento delle linee esistenti. Nessuna data ufficiale di avvio è stata comunicata, ma il progetto è in fase di sviluppo.

Sondrio - Prende il volo il progetto transfrontaliero per la mobilità ferroviaria. Nella sala consiliare della Provincia si è tenuto il terzo Project partner meeting del progetto Interreg Italia-Svizzera Trip - Treni retici in progress, iniziativa dedicata allo sviluppo di nuovi collegamenti ferroviari e intermodali tra la Provincia di Sondrio e il Cantone dei Grigioni per una mobilità più sostenibile nelle Alpi Retiche. Il progetto, di 36 mesi, è finanziato nell’ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 e si inserisce nell’Asse 3 dedicato al miglioramento della mobilità nelle aree di confine. Capofila italiano è la Provincia di Sondrio, affiancata dai comune di Tirano e Livigno, Alot e Cantone dei Grigioni, con il coinvolgimento di soggetti associati strategici quali la Regione Lombardia, Ferrovia Retica RhB e Comune di S-chanf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni nella fascia transfrontaliera Sondrio-Grigioni: allo studio 3 interventi strategici

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