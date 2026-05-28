Interventi strategici a Fabriano 1,7 milioni per la riqualificazione del centro storico

Notizia in breve

A Fabriano sono stati stanziati 1,7 milioni di euro per interventi di riqualificazione del centro storico. I lavori prevedono interventi strategici per migliorare le infrastrutture e valorizzare l’area centrale della città. L’obiettivo è rinnovare gli spazi pubblici e favorire il rilancio urbano. La somma arriva attraverso fondi pubblici destinati a interventi di recupero e riqualificazione. I lavori sono programmati per essere avviati a breve.