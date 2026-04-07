Ripristino degli acquedotti rurali della collina | interventi strategici a Tredozio e Modigliana

Dopo l’alluvione di maggio 2023 che ha danneggiato le infrastrutture dell’Appennino romagnolo, i lavori di riparazione degli acquedotti rurali continuano nei comuni di Tredozio e Modigliana. Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale sta portando avanti interventi specifici per ripristinare le reti idriche nelle zone colpite. Questi interventi sono parte di un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall’evento atmosferico.

Dopo l'alluvione del maggio 2023, che ha duramente colpito l’Appennino romagnolo compromettendo infrastrutture idriche e viabilità, proseguono gli interventi di ripristino degli acquedotti rurali nei comuni di Modigliana e Tredozio, da parte del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. Le opere rientrano nel programma di ricostruzione previsto dall’Ordinanza Commissariale n. 82023 per le aree collinari e montane. Tra questi c'è il ripristino dell’acquedotto rurale Zappagrano, Godenza e Borgomano, parte di un programma da 300.800 euro rivolto ai diversi acquedotti nei comuni. Le opere comprendono la messa in sicurezza... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Ricostruzione, in Appennino procedono i lavori di ripristino degli acquedotti alluvionati“Gli interventi in corso e quelli futuri hanno l’obiettivo di ricostruire in modo sostenibile e sicuro le infrastrutture rurali danneggiate, per... Leggi anche: Ricostruzione post-alluvione a Modigliana: aggiornamento sullo stato degli interventi Temi più discussi: Al via il ripristino degli acquedotti rurali in collina: interventi per quasi un milione a Brisighella, Casola Valsenio, Modigliana e Tredozio; Ripristino degli acquedotti rurali della collina: interventi da circa 2 milioni; Casola Valsenio, lavori per il ripristino di tre acquedotti rurali; Bordona, lavori fermi al bivio con la Sillaro. Ripristino degli acquedotti rurali della collinaA seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, che hanno duramente colpito l’Appennino romagnolo compromettendo infrastrutture idriche e viabilità, proseguono senza sosta gli interventi di ripris ... ravennawebtv.it Ripristino acquedotti rurali in Romagna: interventi a Brisighella, Casola Valsenio, Modigliana e TredozioSull’Appennino romagnolo prosegue il percorso di ricostruzione delle infrastrutture idriche rurali, dopo gli eventi calamitosi legati alle frane e ... ravennanotizie.it A conclusione gli interventi per il ripristino della frana a Minazzana - facebook.com facebook