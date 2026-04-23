Da hamburger a rissa | cosa è successo davvero a Ice Spice dentro al fast food

Una semplice visita a un fast food si è trasformata in un episodio di tensione che ha attirato l’attenzione sui social. Quello che sembrava un momento di pausa è degenerato in una rissa, coinvolgendo un personaggio noto, e il video dell’accaduto è diventato rapidamente virale online. Non sono stati forniti dettagli ufficiali su cosa abbia scatenato l’alterco, ma le immagini mostrano una scena di confusione e agitazione.

Quella che doveva essere una pausa tranquilla davanti a un hamburger si è trasformata in pochi minuti in una scena caotica diventata virale. Nello specifico la protagonista della vicenda è la rapper Ice Spice, coinvolta in una rissa all’interno di un McDonald’s a Hollywood, ripresa dalle telecamere di sicurezza. Il video, diffuso online, mostra l’evoluzione improvvisa di un incontro con una fan in qualcosa di molto più serio, dove tra versioni contrastanti e interventi legali, il caso sta facendo discutere. Secondo le ricostruzioni, l’episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino all’interno di un fast food molto frequentato della zona di Vine Street, a Los Angeles, con Ice Spice seduta a un tavolo con un’amica, intenta a mangiare e parlare, quando una giovane si è avvicinata rapidamente per interagire con lei.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Da hamburger a rissa: cosa è successo davvero a Ice Spice dentro al fast food Notizie correlate Ice Spice aggredita al McDonald’s: rissa e caos tra i tavoliIce Spice è stata aggredita fisicamente da una fan durante un pasto veloce in un locale McDonald’s di Hollywood, nelle prime ore di mercoledì scorso. Leggi anche: Perché le star di Hollywood mangiano l'hamburger del fast food subito dopo la cerimonia degli Oscar?