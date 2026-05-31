Fa il bagno dopo pranzo nella piscina di un campeggio a Finale Ligure muore calciatore di 15 anni

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni, originario della provincia di Cuneo, è deceduto ieri pomeriggio dopo aver avuto un malore nella piscina di un campeggio a Finale Ligure. Il giovane si trovava lì con i compagni di squadra per un torneo di calcio e stava facendo il bagno dopo pranzo. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del malore e sull’intervento medico.