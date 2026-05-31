Fa il bagno dopo pranzo nella piscina di un campeggio a Finale Ligure muore calciatore di 15 anni
Un ragazzo di 15 anni, originario della provincia di Cuneo, è deceduto ieri pomeriggio dopo aver avuto un malore nella piscina di un campeggio a Finale Ligure. Il giovane si trovava lì con i compagni di squadra per un torneo di calcio e stava facendo il bagno dopo pranzo. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del malore e sull’intervento medico.
Il giovane, originario della provincia di Cuneo, è morto ieri pomeriggio mentre dopo aver accusato un malore nella piscina di un campeggio di Finale Ligure, dove si trovava insieme ai compagni di squadra per partecipare a un torneo di calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il bagno del camper… senza acqua, senza scarichi e senza chimica.
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