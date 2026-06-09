 Trasparenza retributiva | adesso è possibile chiedere all’azienda i compensi medi

Da leggioggi.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 962026, che recepisce la direttiva europea 2023970. La normativa permette ai lavoratori di chiedere all’azienda i dati sui compensi medi, al fine di promuovere la parità di retribuzione tra uomini e donne. La legge mira a favorire la trasparenza retributiva, rendendo più accessibili le informazioni salariali all’interno delle aziende.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In vigore dal 7 giugno 2026 il Decreto Legislativo 7 maggio 2026 numero 96 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2023970 destinata a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva. Tra gli aspetti principali della normativa figura il diritto di informazione dei dipendenti sui compensi medi applicati in azienda. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Trasparenza retributiva: diritto di informazione. Trasparenza retributiva: cosa si intende per livello retributivo. Trasparenza retributiva: stesso lavoro o lavoro di pari valore. Trasparenza retributiva: informativa ai dipendenti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

160trasparenza retributiva adesso 232 possibile chiedere all8217azienda i compensi medi
© Leggioggi.it -  Trasparenza retributiva: adesso è possibile chiedere all’azienda i compensi medi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Presentato l’Osservatorio Zucchetti: "Trasparenza retributiva ignorata"Ieri, nello Zucchetti Village di Lodi, si è svolta la presentazione dell’Osservatorio Zucchetti HR 2026, in occasione dell’Human Revolution Day,...

La trasparenza retributiva, e il dettaglio spinoso dei superminimi individualiIl Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 aprile 2026 un decreto legislativo che recepisce la Direttiva Ue 2023/970, riguardante la trasparenza...

Temi più discussi: Trasparenza salariale al via, le novità per lavoratori e imprese; Parità salariale, al via dal 7 giugno gli obblighi di trasparenza retributiva; Retribuzioni più trasparenti: cosa cambia per aziende e lavoratori; Trasparenza retributiva: pubblicato il decreto.

trasparenza retributiva adesso èTrasparenza retributiva: la norma c’è. Il punto non è mostrare i dati, ma saperli spiegareLa trasparenza retributiva entra finalmente nel concreto. Ma il rischio è che aumentino i dati… senza aumentare davvero la chiarezza. giornaledellepmi.it

trasparenza retributiva adesso èTrasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia per lavoratori e impreseLeggi su Sky TG24 l'articolo Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia per lavoratori e imprese ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web