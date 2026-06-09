Trasparenza retributiva | adesso è possibile chiedere all’azienda i compensi medi
Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 962026, che recepisce la direttiva europea 2023970. La normativa permette ai lavoratori di chiedere all’azienda i dati sui compensi medi, al fine di promuovere la parità di retribuzione tra uomini e donne. La legge mira a favorire la trasparenza retributiva, rendendo più accessibili le informazioni salariali all’interno delle aziende.
In vigore dal 7 giugno 2026 il Decreto Legislativo 7 maggio 2026 numero 96 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2023970 destinata a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva. Tra gli aspetti principali della normativa figura il diritto di informazione dei dipendenti sui compensi medi applicati in azienda. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Trasparenza retributiva: diritto di informazione. Trasparenza retributiva: cosa si intende per livello retributivo. Trasparenza retributiva: stesso lavoro o lavoro di pari valore. Trasparenza retributiva: informativa ai dipendenti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
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