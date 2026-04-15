Presentato l’Osservatorio Zucchetti | Trasparenza retributiva ignorata

Ieri, nello Zucchetti Village di Lodi, si è svolta la presentazione dell’Osservatorio Zucchetti HR 2026, in occasione dell’Human Revolution Day, evento organizzato dal gruppo nel settore delle risorse umane. La discussione si è concentrata sulla trasparenza retributiva, tema centrale dell’indagine condotta dall’osservatorio. Durante l’evento sono stati condivisi dati e analisi relativi alle pratiche di trasparenza sui salari nelle aziende italiane.

Si è tenuta ieri allo Zucchetti Village di Lodi la presentazione dell’Osservatorio Zucchetti HR 2026, nell’ambito dell’Human Revolution Day, il principale evento del gruppo dedicato al mondo delle risorse umane. Una giornata di confronto tra imprese, manager e accademici per leggere le trasformazioni in atto nel lavoro e nei modelli organizzativi. L’Osservatorio, elaborato su un campione di oltre 1.500 aziende italiane e su dati riferiti a più di 146mila imprese, fotografa un sistema HR in piena evoluzione, tra nuove normative, innovazione tecnologica e cambiamenti demografici. Ad aprire i lavori è stata Cristina Zucchetti, che ha richiamato...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presentato l’Osservatorio Zucchetti: "Trasparenza retributiva ignorata" Leggi anche: La trasparenza retributiva piace ai manager italiani Leggi anche: Manageritalia, trasparenza retributiva è leva strategica per equità e competitività