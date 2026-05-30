Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 aprile 2026 un decreto legislativo che recepisce la Direttiva Ue 2023970, riguardante la trasparenza retributiva e la parità salariale tra uomini e donne. La normativa introduce obblighi di comunicazione sui salari e sui criteri di determinazione delle retribuzioni, con particolare attenzione ai superminimi individuali. La legge mira a favorire la trasparenza nelle aziende e a ridurre le disparità salariali di genere.

Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Ue 2023970 in materia di trasparenza retributiva e parità salariale tra uomini e donne. Salvo ulteriori slittamenti formali legati alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la disciplina dovrebbe diventare efficace dal 7 giugno 2026, in linea con il termine fissato dall’Unione europea. Tra le principali novità introdotte dal decreto troviamo l’obbligo, per il datore di lavoro, di indicare già in fase di selezione la retribuzione offerta ai lavoratori, nonché il divieto di richiedere ai candidati informazioni sullo stipendio percepito nei precedenti rapporti di lavoro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La trasparenza retributiva, e il dettaglio spinoso dei superminimi individuali

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