Trapianti scarti e laboratori a 31 gradi | come funziona e dove si sposta la banca degli occhi di Monza

Da monzatoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I corrieri continueranno a consegnare i tessuti oculari prelevati anche dal San Gerardo, come avveniva in precedenza. La banca degli occhi di Monza manterrà le stesse modalità di ricezione e distribuzione, senza modifiche nelle procedure di trasporto. La gestione dei materiali avviene in laboratori che operano a una temperatura di circa 31 gradi. La comunicazione ufficiale conferma che non ci saranno variazioni nel flusso di consegna dei tessuti destinati ai trapianti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Non cambia niente, i corrieri continueranno a mandarci tutti i tessuti oculari che preleveranno anche dal San Gerardo, come facevano prima. La differenza è che li manderanno qui nella nuova sede. Ci sarà solo un miglioramento di cui anche la direzione del San Gerardo è contenta perché darà modo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Un weekend di porte aperte alla Banca degli occhiNel fine settimana del 11 e 12 aprile, la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre organizza un evento con porte aperte rivolto ai cittadini.

Si apre la nuova era degli “Scarti” La guida affidata a Giulia MorettiÈ stata annunciata la nuova direzione degli “Scarti”, il centro di produzione teatrale della Liguria, ora guidato da Giulia Moretti.

Trapianti, scarti e laboratori a 31 gradi: come funziona e dove si sposta la banca degli occhi di MonzaNascerà un maxi hub dei tessuti della Lombardia. Abbiamo cercato di capire come funziona, come si lavorano e scelgono i tessuti per le operazioni e quali sono gli obiettivi per il futuro ... monzatoday.it

trapianti scarti e laboratoriHealth, trapianti: che cos'è il ricondizionamento degli organiDal ricondizionamento degli organi alle storie di cura e rinascita: a Health focus sull’innovazione che riduce i tempi di attesa e, nella seconda parte, spazio alla missione di Fondazione Libellule, ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web