Trapianti scarti e laboratori a 31 gradi | come funziona e dove si sposta la banca degli occhi di Monza

I corrieri continueranno a consegnare i tessuti oculari prelevati anche dal San Gerardo, come avveniva in precedenza. La banca degli occhi di Monza manterrà le stesse modalità di ricezione e distribuzione, senza modifiche nelle procedure di trasporto. La gestione dei materiali avviene in laboratori che operano a una temperatura di circa 31 gradi. La comunicazione ufficiale conferma che non ci saranno variazioni nel flusso di consegna dei tessuti destinati ai trapianti.

“Non cambia niente, i corrieri continueranno a mandarci tutti i tessuti oculari che preleveranno anche dal San Gerardo, come facevano prima. La differenza è che li manderanno qui nella nuova sede. Ci sarà solo un miglioramento di cui anche la direzione del San Gerardo è contenta perché darà modo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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