È stata annunciata la nuova direzione degli “Scarti”, il centro di produzione teatrale della Liguria, ora guidato da Giulia Moretti. La sua nomina rappresenta un cambiamento importante, anche se il nuovo corso si inserisce già nel contesto attuale dell’organizzazione. La presentazione ufficiale si è concentrata sulla transizione e sulla continuità del lavoro svolto finora, con un’attenzione particolare alle prossime sfide del teatro regionale.

"Sarà una nuova era. Ma è già il nostro presente". Nelle parole di Giulia Moretti si legge non solo l’emozione di una nomina, ma la consapevolezza di un passaggio cruciale per Gli Scarti, centro di produzione teatrale della Liguria, realtà consolidata nel panorama nazionale. L’assemblea dei soci ha rinnovato gli organismi dirigenti dopo le dimissioni del precedente direttivo, legate alla nomina di Andrea Cerri alla direzione del Teatro Stabile di Bolzano. Alla guida arriva così Moretti, nominata presidente e direttrice generale. "Sono molto onorata e orgogliosa di questa nomina – dichiara –. Da oltre dieci anni lavoro con Scarti e sono felice di poter continuare questo percorso in una nuova veste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si apre la nuova era degli “Scarti” La guida affidata a Giulia Moretti

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