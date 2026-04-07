Un weekend di porte aperte alla Banca degli occhi

Nel fine settimana del 11 e 12 aprile, la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre organizza un evento con porte aperte rivolto ai cittadini. L'iniziativa si svolge durante due giorni, con l'obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e del dono. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico e a sensibilizzare sulla ricchezza della ricerca e delle attività svolte dalla fondazione.

Il Padiglione Rama di Mestre si apre ai cittadini l'11 e il 12 aprile: visite guidate ai laboratori, incontri con gli esperti e i ricercatori, per scoprire come il dono ridà la vista Sabato 11 e domenica 12 aprile la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre apre le porte ai cittadini per un evento speciale dedicato alla solidarietà, alla scienza e al valore del dono. Un’occasione di incontro e di scoperta con visite guidate ai laboratori, incontri con gli esperti di eye banking e con i ricercatori, per conoscere da vicino una realtà unica nel suo genere in Europa, che ogni anno accoglie il dono dei tessuti oculari per ridare la vista attraverso il trapianto a migliaia di pazienti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Tornano le Giornate Fai di primavera. Porte aperte alla chiesa degli AngeliSabato 21 e domenica 22 marzo torna la 34^ edizione delle Giornate Fai di Primavera, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico...

Porte aperte nel weekend di Pasqua per ammirare le bellezze dei Musei Civici di VeronaDa Castelvecchio a Palazzo della Ragione, fino all'Arena e alla Casa di Giulietta, saranno tutti interessati dall'apertura straordinaria fissata per...

Huge Kit News This Week! Plus an Important Channel Update

Argomenti più discussi: Il Castello di Casotto riapre le porte; Week End gastronomici, è primavera; Banche: non si potranno effettuare bonifici nel weekend di Pasqua, le alternative; Il caso dell'attacco hacker agli Uffizi e il giallo sui codici di accesso rubati: Quadri nei caveau e porte murate. Il riscatto e la smentita del museo.

Lancia spinge su Ypsilon Ibrida: weekend Porte Aperte e TAN zeroLancia apre le porte alla nuova Ypsilon Ibrida con rata da 269 euro e TAN 0%. Lancia punta su un weekend commerciale ad alto impatto per rafforzare la visibilità della Nuova Ypsilon Ibrida. Sabato 14 ... affaritaliani.it

Negli scorsi mesi la Banque de France (Banca di #Francia) ha venduto l’oro custodito a New York pari a 129 tonnellate in lingotti di vecchio tipo e ha ricomprato un quantitativo equivalente di oro sul mercato in Europa, portando fisicamente i lingotti a Parigi. x.com