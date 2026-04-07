Un weekend di porte aperte alla Banca degli occhi

Da veneziatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 11 e 12 aprile, la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre organizza un evento con porte aperte rivolto ai cittadini. L'iniziativa si svolge durante due giorni, con l'obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e del dono. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico e a sensibilizzare sulla ricchezza della ricerca e delle attività svolte dalla fondazione.

Il Padiglione Rama di Mestre si apre ai cittadini l'11 e il 12 aprile: visite guidate ai laboratori, incontri con gli esperti e i ricercatori, per scoprire come il dono ridà la vista Sabato 11 e domenica 12 aprile la Fondazione Banca degli Occhi di Mestre apre le porte ai cittadini per un evento speciale dedicato alla solidarietà, alla scienza e al valore del dono. Un’occasione di incontro e di scoperta con visite guidate ai laboratori, incontri con gli esperti di eye banking e con i ricercatori, per conoscere da vicino una realtà unica nel suo genere in Europa, che ogni anno accoglie il dono dei tessuti oculari per ridare la vista attraverso il trapianto a migliaia di pazienti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Tornano le Giornate Fai di primavera. Porte aperte alla chiesa degli AngeliSabato 21 e domenica 22 marzo torna la 34^ edizione delle Giornate Fai di Primavera, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico...

Porte aperte nel weekend di Pasqua per ammirare le bellezze dei Musei Civici di VeronaDa Castelvecchio a Palazzo della Ragione, fino all'Arena e alla Casa di Giulietta, saranno tutti interessati dall'apertura straordinaria fissata per...

Huge Kit News This Week! Plus an Important Channel Update

Video Huge Kit News This Week! Plus an Important Channel Update

Argomenti più discussi: Il Castello di Casotto riapre le porte; Week End gastronomici, è primavera; Banche: non si potranno effettuare bonifici nel weekend di Pasqua, le alternative; Il caso dell'attacco hacker agli Uffizi e il giallo sui codici di accesso rubati: Quadri nei caveau e porte murate. Il riscatto e la smentita del museo.

Lancia spinge su Ypsilon Ibrida: weekend Porte Aperte e TAN zeroLancia apre le porte alla nuova Ypsilon Ibrida con rata da 269 euro e TAN 0%. Lancia punta su un weekend commerciale ad alto impatto per rafforzare la visibilità della Nuova Ypsilon Ibrida. Sabato 14 ... affaritaliani.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.