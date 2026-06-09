Sul tratto Sora-Avezzano, tre operai e il titolare di un’impresa sono deceduti in seguito a un incidente tra un furgone e un camion. Le vittime viaggiavano insieme per motivi di lavoro lungo la superstrada del Liri. L’incidente ha provocato la perdita di tutte le persone a bordo del furgone. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Il bilancio dello schianto tra un furgone e un camion si aggrava. Le vittime viaggiavano insieme per motivi di lavoro lungo la superstrada del Liri. Si aggrava il bilancio del terribile incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la superstrada Sora -Avezzano. Alle due vittime morte sul colpo si è aggiunto anche il terzo occupante del furgone, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Una tragedia che ha trasformato una normale giornata di lavoro in un dramma e che ha colpito duramente una società edile del Frusinate. Tra le vittime figura infatti anche il titolare dell’azienda coinvolta nell’incidente. Lo schianto vicino allo svincolo di Sora Nord. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia sulla Sora-Avezzano, muore anche il titolare dell’impresa: tre operai non tornano a casa, chi sono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Schianto mortale sulla statale Sora-Avezzano, un decesso e un ferito gravissimo

Incidente mortale sulla statale Sora-Avezzano, un decesso e un ferito gravissimoQuesta mattina sulla statale Sora-Avezzano si è verificato un incidente grave che ha causato un decesso e un ferito in condizioni molto serie.

Temi più discussi: Schianto tra tir e furgone sulla Sora-Avezzano: morti tre operai edili; Incidente mortale sulla Sora-Avezzano. Tre le vittime; Tragedia sulla Sora-Avezzano, tra le vittime l’imprenditore edile Dario Persichetti; Sora (FR) – Tragedia sulla Sora-Avezzano, tre le vittime nello scontro tra un tir ed un furgone.

Leggi la notizia : Incidente fatale sulla Sora-Avezzano: tre operai perdono la vita: Incidente fatale sulla Sora-Avezzano: tre operai perdono la vita - Tragedia sulla Sora-Avezzano: tre operai sono morti in un… lacronacadiroma.it/2026/06/traged… #IncidenteStra x.com

Scontro tra tir e furgone sulla Sora-Avezzano: chi sono le tre vittime dell'incidenteDario Persichetti e due operai originari dell’Africa sono morti nell'incidente tra un furgone e un autoarticolato avvenuto sulla superstrada Sora-Avezzano. notizie.it

Tragedia sulla Sora-Avezzano: muore l’imprenditore Dario Persichetti, tre vittime nello schiantoAvezzano. Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la superstrada Sora-Avezzano. Nel violento scontro tra un furgone Fiat 250 ... abruzzolive.it