Incidente mortale sulla statale Sora-Avezzano un decesso e un ferito gravissimo

Questa mattina sulla statale Sora-Avezzano si è verificato un incidente grave che ha causato un decesso e un ferito in condizioni molto serie. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, che stanno intervenendo sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di gestione dell’emergenza.

Un risveglio drammatico lungo la strada statale 690 "Sora-Avezzano", teatro questa mattina di un gravissimo incidente stradale dal bilancio tragico: una vittima e un ferito in condizioni critiche. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 36.500, nel territorio comunale di Balsorano.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Schianto mortale sulla statale Sora-Avezzano, un decesso e un ferito gravissimoUn risveglio drammatico lungo la strada statale 690 "Sora-Avezzano", teatro questa mattina di un gravissimo incidente stradale dal bilancio tragico:... “Statale chiusa”. Gravissimo incidente mortale, soccorsi sul postoUn altro dramma della strada si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, lasciando sgomento e dolore tra chi ha assistito alle conseguenze di un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: una vittima nello scontro fra un'auto e un mezzo pesante; Terribile incidente lungo la Avezzano-Sora: un morto e un ferito grave; Incidente sulla Avezzano Sora, un morto. Tragedia sulla Avezzano-Sora, muore un giovane nello scontro con un tirÈ temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 690 Avezzano-Sora a causa di un incidente stradale ... laquilablog.it Dramma sulla Sora-Avezzano: il bilancio è di un morto e due feriti nello scontro frontale di BalsoranoBalsorano. È di un morto e due feriti il bilancio drammatico dell'incidente avvenuto intorno alle 6.30, lungo la strada statale ... marsicalive.it Altra tragedia sulla Statale 690 “Avezzano-Sora”, la cosiddetta superstrada del Liri: la vettura, dopo l’impatto, è finita contro il guardrail (foto tratta dal sito "Ciociaria oggi") #ilcentro #incidente #auto #marsica #Morto facebook Tir sfonda il guardrail e precipita nella scarpata sulla Avezzano-Sora x.com