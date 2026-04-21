Schianto mortale sulla statale Sora-Avezzano un decesso e un ferito gravissimo

Un risveglio drammatico lungo la strada statale 690 "Sora-Avezzano", teatro questa mattina di un gravissimo incidente stradale dal bilancio tragico: una vittima e un ferito in condizioni critiche. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 36.500, nel territorio comunale di Balsorano.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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