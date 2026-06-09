È stata smantellata una rete di traffico di migranti tra Tunisia e Pantelleria. Secondo le indagini, il sistema di pagamento utilizzava la rete Hawala, considerata invisibile, per trasferire denaro tra i trafficanti e i migranti. Sono stati sequestrati immobili in Tunisia utilizzati come centri di raccolta e smistamento dei migranti prima del viaggio. Le autorità hanno arrestato diversi soggetti coinvolti nel traffico.

? Domande chiave? In Breve Dieci arresti per un network di traffico di migranti tra Tunisia e Pantelleria. La Polizia di Stato ha smantellato un’organizzazione criminale composta da dieci cittadini di origine tunisina, accusata di gestire il traffico di migranti dalla Tunisia verso l’Italia attraverso l’isola di Pantelleria. L’operazione ha portato all’emissione di diversi provvedimenti giudiziari, tra cui sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e quattro obblighi di dimora, con tre soggetti destinatari del provvedimento nel Comune di Genova e uno nel Comune di Trapani. Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema complesso finalizzato all’agevolazione dell’ingresso clandestino in Italia di cittadini tunisini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra Tunisia e Pantelleria: smantellata rete di traffico di migranti

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