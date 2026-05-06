Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito nove misure cautelari nell'ambito di un'operazione contro il traffico di droga tra Rovigo e le province venete. Durante le operazioni sono stati sequestrati droga e armi, e si è scoperto che la rete organizzativa coinvolgeva anche persone detenute in carcere. L'indagine ha portato alla luce un sistema di distribuzione e gestione del traffico illecito.

Nove misure cautelari inuna vasta operazione antidroga condotta tra Rovigo e le province limitrofe. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo e portata avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Rovigo insieme alla Guardia di Finanza di Vicenza, ha permesso di smantellare una rete dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con ramificazioni anche all’interno del carcere cittadino. Operazione antidroga: la fonte e i dettagli dell’indagine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita nella giornata del 6 maggio 2026, a conclusione di un’articolata attività investigativa avviata nel 2024.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rovigo, 9 misure cautelari per traffico di droga: smantellata rete tra carcere e province venete

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