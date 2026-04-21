Milano-Grecia | smantellata rete di escort tra sport e lusso

La Procura di Milano ha portato a termine un’operazione che ha smantellato un’organizzazione coinvolta nello sfruttamento della prostituzione e nel favoreggiamento, collegata tra Milano e la Grecia. L’indagine ha accertato che il gruppo operava tra locali della movida milanese e alcune zone in Grecia, coinvolgendo anche figure del mondo dello sport e piloti professionisti. Sono state eseguite diverse perquisizioni e sequestri nell’ambito dell’operazione.

La Procura di Milano ha smantellato un’organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione e al favoreggiamento, che operava tra la movida milanese e la Grecia, coinvolgendo figure del mondo dello sport e piloti professionisti. L’indagine ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui una coppia e due collaboratori, con il sequestro preventivo di 1,2 milioni di euro derivanti dalle attività illegali. Il cuore del sistema era gestito dalla società MA.DE. MILANO, con sede a Cinisello Balsamo, dove le giovani reclutate trovavano ospitalità. L’agenzia utilizzava la copertura di un’attività di organizzazione eventi per inserire donne, incluse alcune appena maggiorenni o professioniste del settore, in contesti esclusivi come il locale Pineta Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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