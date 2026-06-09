La terza tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 si svolge oggi con partenza e arrivo a Perreux. La gara include una cronosquadre, una delle tappe più attese della competizione. La corsa, precedentemente nota come Giro del Delfinato fino all’anno scorso, attraversa il territorio regionale. Sono stati comunicati gli orari di partenza e di arrivo, e la diretta sarà trasmessa in tv. La tappa si svolge interamente nel territorio di Perreux.

Terza tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, che fino all’anno scorso era denominato Giro del Delfinato. Una frazione che può essere importante per la classifica generale, visto che ci sarà una cronosquadre con partenza e arrivo a Perreux. PERCORSO TERZA TAPPA TOUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. Dopo i primi 1,5 chilometri pianeggianti da Perreux, il percorso propone una breve asperità e un chilometro di discesa prima della prima vera salita: 5 chilometri verso Coutouvre, con un tratto iniziale di 1 km al 6% e successivi 4 km più pedalabili tra il 2 e il 3%. Dopo il primo rilevamento cronometrico, la strada scende per circa 3 chilometri e conduce alla seconda ascesa di giornata, lunga poco meno di 5 chilometri, con 4 km al 2-3% e l’ultimo tratto al 5% fino a Montagny. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi Perreux-Perreux: orari, tv, percorso. C’è la cronosquadre

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 : Le parcours / The route

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