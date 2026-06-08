Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con circa 30 km di percorso caratterizzato da continui saliscendi. La corsa è condizionata dalla pioggia, che rende più complesso il finale movimentato. La diretta segue gli sviluppi della gara, con aggiornamenti in tempo reale. La fase attuale del percorso si concentra su tratti impegnativi e imprevedibili a causa delle condizioni meteorologiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 Tracciato che prevede ora circa 30 km costituiti da incessanti saliscendi. La lunghezza della tappa e la pioggia si faranno sentire nelle gambe e nella psiche degli atleti. 15:30 Uomini dell’EF Education EasyPost trainano il gruppo lungo questa insidiosa discesa. Siamo a 75 km dal traguardo. 15:27 Al comando sempre Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Alex Diaz (Caja Rural-Seguros RGA), Nadav Raisberg (NSN Cycling Team), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL), Jordan Jegat (Totalenergies), Raul Garcia-Pierna (Movistar Team), Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Clement Braz Afonso (Groupama-FDJ). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la pioggia insidia del movimentato finale

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Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 Stage 1: Everything Went Wrong

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