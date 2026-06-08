La startlist della cronosquadre del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 è stata diffusa, con orari e dettagli sulle partenze. La competizione si svolgerà domani, dopo due giornate in cui sono state protagoniste le fughe. Sono stati comunicati i numeri di partenza di ciascuna squadra, con indicazioni su come seguire la gara in televisione e in streaming. La cronosquadre rappresenta il primo giorno di gara ufficiale della corsa, prevista come evento di apertura.

Dopo due giornate abbastanza impegnative in cui hanno trovato spazio le fughe, domani comincerà ad entrare nel vivo la lotta per le posizioni di vertice della classifica generale in occasione della terza tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex Giro del Delfinato) 2026, una cronometro a squadre di 28.4 chilometri con partenza e arrivo in quel di Perreux. La battaglia per la maglia gialla si deciderà poi nel prosieguo della settimana sulle grandi salite, ma la giornata di martedì 9 giugno potrebbe generare dei distacchi tra i big della corsa transalpina. Riflettori puntati in tal senso sulla Decathlon del nuovo fenomeno francese Paul Seixas, ma anche sulla UAE di Isaac Del Toro, sulla Ineos di Oscar Onley e sulla Visma di Matteo Jorgenson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist cronosquadre Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIRO DEL DELFINATO 2026: PERCORSO E FAVORITI | Seixas contro Del Toro e Ayuso

Notizie e thread social correlati

Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, Seixas: "Punterò alla vittoria"Il Tour de France 2026 inizierà il 4 luglio, con la corsa che si concluderà il 26 luglio.

Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, il ritorno di Matthews e Van GilsIl Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 si svolgerà con il ritorno in gara di Matthews e Van Gils.

Temi più discussi: Analisi Favoriti Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026: Paul Seixas è già l'uomo da battere; Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Seixas contro Del Toro e Ayuso nel Delfinato che cambia nome. Van Aert torna in gara; Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: Paul Seixas lancia la sfida a distanza a Tadej Pogacar; Il 78° Delfinato è antipasto di Tour: la vigilia con Seixas favorito e Del Toro e Ayuso primi sfidanti, Fortunato per l'Italia.

Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), Charmig vince la 2^ tappa. Baudin maglia giallaAnthon Charmig (Uno-X Mobility) si impone nella 2^ tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes, con arrivo a Le Puy-en-Velay. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) resta in testa alla classifica generale. sport.sky.it

Startlist cronosquadre Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingDopo due giornate abbastanza impegnative in cui hanno trovato spazio le fughe, domani comincerà ad entrare nel vivo la lotta per le posizioni di vertice ... oasport.it