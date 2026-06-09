L’attore ha rivelato di avere una dislessia grave e di temere di leggere ad alta voce davanti a un pubblico. Durante un podcast, ha spiegato di aver ricevuto diverse proposte per condurre un famoso show televisivo, ma si sente intimidito dai cartelli con le battute. Ha aggiunto che l’idea di leggere in pubblico lo mette in agitazione e paura.

Holland, che ha fatto parte del cast del programma notturno tra il 2001 e il 2008, ha spiegato che «molti dislessici» hanno presentato lo show nel corso delle sue 51 stagioni: «Nel mio caso, riesco a leggere bene. Ma quando devo leggere ad alta voce, diventa una specie di. è come un blocco mentale e mi blocco. Sono stato molto fortunato ad essere stato invitato più volte a presentare il Saturday Night Live, ma la verità è che l'idea mi spaventa. Adoro il programma, adoro l'idea di divertirmi e di fare lo sciocco in un modo così divertente e creativo ma mi preoccupano i cartelli con le battute». Il protagonista di Spider-Man ha spiegato che la dislessia condiziona tutta la sua sfera professionale: «Per me, il giorno peggiore al lavoro è quando devo leggere il copione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tom Holland: «Ho una dislessia grave. Sono terrorizzato all'idea di leggere ad alta voce in pubblico»

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