Tom Holland ha deciso di non partecipare alla trasmissione Saturday Night Live, spiegando di sentirsi terrorizzato dall’idea di parlare in pubblico a causa della dislessia. L’attore ha comunicato questa motivazione pubblicamente, rifiutando l’invito a salire sul palco dello show. La sua scelta si basa sulla paura di affrontare situazioni di esibizione davanti a un vasto pubblico, nonostante per molti colleghi rappresenti un passaggio importante nella carriera.

Per molti attori arrivare sul palco di Saturday Night Live rappresenta quasi un rito di passaggio. Eppure Tom Holland continua a tralasciare questo invito. Non per mancanza di entusiasmo, ma per una paura molto più concreta di quanto si possa immaginare. Tom Holland ha confessato di aver rifiutato più volte la possibilità di condurre Saturday Night Live. Il motivo non riguarda l'ansia da palcoscenico o la comicità in diretta, ma una difficoltà che lo accompagna fin dall'infanzia: la dislessia. Tom Holland e quel palco che continua a spaventarlo Negli ultimi anni Tom Holland si è abituato a ogni tipo di pressione. Ha guidato una delle saghe più importanti del cinema contemporaneo, ha lavorato con alcuni dei registi più influenti di Hollywood e si prepara a tornare nei panni di Spider-Man con Spider-Man: Brand New Day. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Holland rifiuta di parlare al Saturday Night Live: “Mi terrorizza per la mia dislessia"

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Tom Holland Reacts To Zendaya Refusing To Speak About Their Marriage At Award Show

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