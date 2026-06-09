Tivoli la sfida della mobilità | il congresso per i trasporti

Notizia in breve

A Tivoli si svolge un congresso dedicato alla mobilità e ai trasporti. Tra i temi principali ci sono i cambiamenti nei turni e nelle misure di sicurezza per i lavoratori del settore. Vengono inoltre discussi i piani del sindacato per affrontare la digitalizzazione e adottare nuove strategie. L'evento riunisce rappresentanti e operatori per analizzare le sfide e le novità nel settore dei trasporti pubblici.