Tivoli la sfida della mobilità | il congresso per i trasporti

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Tivoli si svolge un congresso dedicato alla mobilità e ai trasporti. Tra i temi principali ci sono i cambiamenti nei turni e nelle misure di sicurezza per i lavoratori del settore. Vengono inoltre discussi i piani del sindacato per affrontare la digitalizzazione e adottare nuove strategie. L'evento riunisce rappresentanti e operatori per analizzare le sfide e le novità nel settore dei trasporti pubblici.

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? Domande chiave? In Breve Il IX Congresso della FAST-Confsal apre a Tivoli: tre giorni per ridisegnare la mobilità nazionale. Il Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli ospiterà dal 9 all’11 giugno 2026 il IX Congresso Nazionale della FAST-Confsal, un appuntamento che vedrà delegati da ogni angolo d’Italia riuniti per affrontare le sfide cruciali del settore dei trasporti. L’evento non si limiterà alla gestione interna della Federazione Autonoma Sindacati Trasporti, ma si concentrerà sulla costruzione di nuove strategie per la sicurezza, le infrastrutture e la tutela dei lavoratori. Il percorso inizierà ufficialmente martedì 9 giugno alle ore 16 con la relazione introduttiva del Segretario Generale Pietro Serbassi, che disegnerà il perimetro e sindacale dei lavori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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