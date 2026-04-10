Tutti a bordo costituita l’associazione degli operatori della mobilità e dei trasporti di Gallipoli

Nel pomeriggio di questo venerdì si è tenuta a Gallipoli una riunione tra gli operatori del settore Ncc, il servizio di noleggio con conducente. Durante l'incontro, è stata costituita ufficialmente un'associazione che riunisce i professionisti del trasporto locale. La creazione dell'associazione mira a rappresentare gli interessi degli operatori e a favorire una maggiore collaborazione tra i partecipanti del settore.

GALLIPOLI – Come annunciato nei giorni scorsi si è svolta nel pomeriggio di questo venerdì la riunione operativa degli operatori di Ncc, noleggio con conducente, di Gallipoli. Al centro dell’incontro, al quale hanno aderito gran parte dei 23 titolari di licenze in città e diverse decine di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Il futuro dei trasporti: l’innovazione della mobilità greenHITACHI RAIL è leader globale nel settore ferroviario e della mobilità sostenibile: una realtà integrata che realizza veicoli per il trasporto su... Al Lido il 32° congresso di Assiom Forex, l'associazione degli operatori finanziariSi è tenuto venerdì e sabato al Palazzo del Casinò, presenti il governatore della Banca d'Italia e i principali player del mercato.