Trasporti Raimondo commissione Trasporti Camera | In Ue approccio troppo ideologico a mobilità

Durante una riunione della commissione Trasporti alla Camera, un rappresentante ha sottolineato come nell'Unione Europea spesso si adotti un approccio eccessivamente ideologico nei confronti della mobilità e delle infrastrutture. Ha evidenziato che tali risorse dovrebbero essere viste come strumenti utili per favorire crescita, sicurezza e sviluppo del paese, piuttosto che come un costo o un ostacolo ideologico.

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Milano, 13 mag. (Adnkronos) - “È una scelta chiara: considerare infrastrutture e mobilità non come un costo o un ostacolo ideologico, ma come strumenti di crescita, sicurezza e sviluppo nazionale. Per troppo tempo in Europa abbiamo invece assistito a un approccio ideologico alla mobilità, spesso costruito più sui divieti che sugli investimenti, più sulle penalizzazioni che sulle alternative concrete”. Così Fabio Raimondo, membro della IX commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, durante il convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', organizzato all'Acquario Civico di Milano dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano per riflettere sul ruolo che questa professione può giocare di fronte alle sfide del futuro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trasporti, Raimondo (commissione Trasporti Camera): "In Ue approccio troppo ideologico a mobilità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Trasporti, Lucente (assessore Trasporti Lombardia): "Avanti con bigliettazione digitale" Dalla logistica alla mobilità. Come cambiano i trasportiDal 13 al 16 maggio Fiera Milano si trasformerà nell'hub della mobilità, presentando in contemporanea Transpotec Logitec dedicata a logistica e... Legge di riforma dei porti, riparte il confronto: il testo arriva in commissione TrasportiRispetto al ddl approvato a fine dicembre dal consiglio dei ministri, si rimodulano i rapporti fra la Porti d’Italia spa e le autorità di sistema. Ecco come ... genova.repubblica.it ART: audizione Presidente Zaccheo in IX Commissione della Camera dei Deputati(FERPRESS) – Roma, 8 MAG – Il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti Nicola Zaccheo è stato udito nel pomeriggio del 5 maggio 2026, dalla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicaz ... ferpress.it