Thief torna dopo quasi 30 anni | il capolavoro stealth rinasce e può conquistare una nuova generazione

Thief: The Dark Project Remastered è ufficiale e rappresenta uno di quei ritorni capaci di parlare sia ai giocatori storici sia a chi ha scoperto lo stealth attraverso titoli molto più moderni. Il classico pubblicato originariamente nel 1998 tornerà in una versione aggiornata curata da Nightdive Studios, team ormai diventato un punto di riferimento quando si parla di recuperare grandi giochi del passato senza tradirne l’identità. L’uscita è prevista per l’inverno 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, trasformando quello che era un cult per appassionati in un ritorno multipiattaforma molto più ambizioso. Il nome Thief non è importante soltanto per nostalgia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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