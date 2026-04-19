Terremoto Norcia rinasce Dopo quasi dieci anni inaugurato il palazzo comunale

A quasi dieci anni dal terremoto che ha colpito la zona, a Norcia è stato inaugurato questa mattina il nuovo palazzo comunale. L’edificio, ricostruito e messo in sicurezza sismica, è stato restituito alla comunità dopo un lungo intervento di restauro. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della popolazione locale, che hanno assistito all’apertura ufficiale del nuovo spazio amministrativo.

Norcia (Perugia), 19 aprile 2026 – È stato inaugurato questa mattina il Palazzo comunale di Norcia, restituito alla comunità al termine di un complesso intervento di restauro e adeguamento sismico che segna una tappa di rilievo nel percorso di ricostruzione post sisma. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 7,3 milioni di euro, ha consentito di recuperare un edificio di origine medievale gravemente danneggiato dal terremoto del 30 ottobre 2016, coniugando tutela storico-artistica e innovazione tecnologica. Il progetto ha affrontato le criticità strutturali emerse dopo il sisma, in particolare nelle connessioni tra le diverse parti del complesso, attraverso una soluzione tecnologicamente avanzata: l’isolamento sismico alla base.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terremoto, Norcia rinasce. Dopo quasi dieci anni inaugurato il palazzo comunale Notizie correlate Norcia, il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016Nuova luce per il palazzo comunale di Norcia che, dopo il sisma del 2016, riapre finalmente le porte e torna a ospitare le attività amministrative... Leggi anche: Norcia, riapre Palazzo Comunale. La città ritrova un suo simbolo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Norcia, riapre Palazzo Comunale. La città ritrova un suo simbolo; Domenica a Norcia rinasce il Palazzo comunale: un modello internazionale di sicurezza sismica; Norcia, la rinascita del Palazzo Comunale: 67 isolatori che riducono le accelerazioni sismiche; Sicurezza, Norcia riapre il Palazzo comunale dopo il sisma. Terremoto, Norcia rinasce. Dopo quasi dieci anni inaugurato il palazzo comunaleNorcia (Perugia), 19 aprile 2026 – È stato inaugurato questa mattina il Palazzo comunale di Norcia, restituito alla comunità al termine di un complesso intervento di restauro e adeguamento sismico che ... lanazione.it Taglio del nastro per il Palazzo Comunale di Norcia: Restituiamo un simbolo identitarioRinasce il Palazzo Comunale di Norcia, inaugurato questa mattina e restituito all’intera comunità dopo un complesso intervento di restauro e adeguamento sismico che segna una tappa fondamentale nella ... corrieredellumbria.it L'Aquila capitale della cultura.Positsnonews torna qui dopo tanti anni dopo il nostro esclusivo reportage sul terremoto facebook La sala consiliare di Buja intitolata al commissario del terremoto Giuseppe Zamberletti, considerato il padre della moderna Protezione civile italiana per il suo ruolo nella gestione della emergenza in Friuli nel 1976 x.com